Молодой курьер мошенников забрал у пенсионера 900 тыс. рублей в Выборгском районе

Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур.

Полицейские задержали молодого курьера мошенников, обманувшего пенсионера в Выборгском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 90-летний потерпевший обратился к правоохранителям 1 августа.

Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования средств аферисты убедили его отдать незнакомцу 900 тыс. рублей.

Накануне на улице Есенина по подозрению в совершении преступления поймали 20-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист забрал у пожилой петербурженки 1,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба МВД России