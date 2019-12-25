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Молодой курьер мошенников забрал у пенсионера 900 тыс. рублей в Выборгском районе
Сегодня, 10:32
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Молодой курьер мошенников забрал у пенсионера 900 тыс. рублей в Выборгском районе

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Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур.

Полицейские задержали молодого курьера мошенников, обманувшего пенсионера в Выборгском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 90-летний потерпевший обратился к правоохранителям 1 августа. 

Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования средств аферисты убедили его отдать незнакомцу 900 тыс. рублей. 

Накануне на улице Есенина по подозрению в совершении преступления поймали 20-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист забрал у пожилой петербурженки 1,4 млн рублей. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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