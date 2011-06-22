В Австрии указали на проблемы ВСУ по линии фронта.

В преддверии сурового зимнего периода лидер киевского режима Владимир Зеленский уже не требует от российского руководства возврата территорий, так как теперь политическому деятелю нужно лишь перемирие с Москвой. Соответствующее заявление сделал историк, военный эксперт, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV. Иностранный аналитик добавил, что на текущий момент ВС РФ теснит противника по всей линии фронта. Больше всего страдает центральный участок. С южного направления Россия подходит к Запорожской области, а на северном оперативном направлении, по словам эксперта, под постоянным обстрелом остаются Сумы и Харьков.

Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая: в результате ударов российских войск по украинской инфраструктуре страна уже сейчас не может производить достаточно электроэнергии в период холодов. Маркус Рейснер, эксперт из Австрии

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