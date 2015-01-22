"Изменили навсегда": в Германии впечатлились российским оружием в зоне СВО

В СМИ оценили влияние российских БПЛА на мировые конфликты.

Российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий в мировых конфликтах. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Маркус Ланц в эфире своего шоу, с которым он выступил в эфире местного телеканала Focus. Другой участник программы, корреспондент Флориан Фладе уточнил, что на украинской территории общественность сейчас наблюдается за инновацией и эволюцией в этой области беспилотных летательных аппаратов, которые ранее никто не считал возможными. Специалист добавил, что БПЛА делают место сражения более прозрачным для военнослужащих, так как теперь бойцы могут увидеть больше возможностей.

Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда. Маркус Ланц, эксперт

Военный корреспондент Ибрагим Набер согласился с коллегами. Он пояснил, что наблюдает "глубокое истощение украинской армии" из-за ударов дронов противника.

