Юрист Смирнов научил водителей правильно общаться с инспектором ГИБДД

По словам эксперта, перед досмотром инспектор обязан составить протокол, пригласить двух понятых или включить видеозапись. Смирнов отметил, что сотрудники часто вводят водителей в заблуждение, называя досмотр осмотром.

Автомобильный юрист Сергей Смирнов в беседе с "Газетой.Ru" дал рекомендации водителям о том, как правильно выстраивать диалог с сотрудниками ДПС во время проверок.

Смирнов обратил внимание, что инспекторы нередко вводят автомобилистов в заблуждение, чтобы избежать лишней бумажной работы. Они утверждают, что проводят обычный осмотр, хотя по факту это уже досмотр. Юрист пояснил, что если сотрудник просит открыть капот, багажник или бардачок, то такие действия считаются полноценной процедурой досмотра.

Для ее законного проведения инспектор должен заранее составить соответствующий протокол, а также пригласить двух понятых либо включить видеосъемку. Смирнов подчеркнул, что часто досмотр инициируется без веских оснований, и если водитель настаивает на соблюдении всех формальностей, сотрудник чаще всего отказывается от дальнейших действий.

