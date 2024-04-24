Петербург потерял почти 20 млрд рублей из-за неэффективного управления

Контрольно-счетная палата выявила масштабные нарушения при использовании городской недвижимости и других активов.

В Санкт-Петербурге объем нарушений, связанных с неэффективным использованием государственного имущества, по итогам 2025 года составил почти 20 млрд рублей. Об этом на заседании Законодательного собрания сообщил председатель Контрольно-счетной палаты города Константин Желудков.

По его словам, выявленные проблемы затрагивают как недвижимое, так и движимое имущество. Речь идет о недостроенных объектах, зданиях без ремонта, случаях нецелевого использования и незаконной сдачи в аренду. Ситуацию он охарактеризовал как крайне серьезную.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на масштаб проблемы управления городской недвижимостью. В частности, поднимались вопросы долгостроев и увеличения расходов на строительство объектов.

Среди примеров нарушений глава КСП назвал строительство хирургического комплекса в Колпино, которое затянулось на 7 лет и сопровождается ростом стоимости проекта. Также отмечена школа в Металлострое, где затраты на капитальные вложения увеличились на 500 млн рублей. В Контрольно-счетной палате подчеркнули, что выявленные нарушения требуют системных решений для повышения эффективности управления государственным имуществом.

