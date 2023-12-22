КСП нашла завышение трат на благоустройство в Петербурге на 325%

Часто замечания касались работ по озеленению, установки малых архитектурных форм, а также обустройства детских и спортивных площадок. Кроме того, были потеряны 120 тыс. городских саженцев.

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга представила результаты проверок за 2023 год. Более 200 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, некоторые чиновники были уволены.

Как сообщил глава КСП Константин Желудков, аудиторы проверили 113 органов власти, государственных организаций и предприятий. Было обнаружено более 10 тыс. нарушений. Желудков подчеркнул, что особое внимание было уделено закупкам в сфере благоустройства. Максимальное завышение стоимости тендера составило 325%. Часто замечания касались работ по озеленению, установки малых архитектурных форм, а также обустройства детских и спортивных площадок. Кроме того, были потеряны 120 тыс. городских саженцев.

Проверки также выявили, что в муниципальных образованиях часто покупаются билеты в культурные учреждения для людей, которые не имеют права на них.

Ранее мы сообщили о том, что новый сквер появится на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV