Родителям подростков, гулявших после 22:00, грозит административная ответственность.

В Петербурге следователи при поддержке Росгвардии провели ночной рейд по местам сбора молодёжи. Во время проверки обнаружили 52 подростка, гулявших без сопровождения взрослых после 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

В мероприятии также участвовали представители комитета по молодёжной политике Петербурга и центра "Контакт". С каждым школьником провели профилактическую беседу. Подросткам напомнили о действующем в городе ограничении на ночное пребывание несовершеннолетних без взрослых, а также рассказали о вреде алкоголя и наркотиков.

Участникам рейда раздали информационные брошюры. Материалы в отношении родителей подростков передали в полицию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу