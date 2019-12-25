Пропавшего неделю назад студента факультета журналистики нашли погибшим.

В Петербурге завершились поиски 19-летнего студента факультета журналистики Максима, пропавшего 21 ноября. Молодой человек перестал отвечать на звонки и выходить в социальные сети. Родственники обратились в полицию и попросили помощи у поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В ориентировке указывалось, что рост пропавшего составляет 190 сантиметров. В последний раз его видели в коричневой куртке, клетчатых брюках и черных ботинках.

Вечером 27 ноября волонтеры сообщили, что молодой человек найден погибшим. Поисковый отряд выразил соболезнования его родным и близким.

Обстоятельства исчезновения и гибели студента не уточняются. Знакомые Максима в комментариях к публикации поисковиков вспоминают его как талантливого и трудолюбивого человека. Также известно, что ранее он занимался хоккеем.

Ранее на Piter.TV: мигрант напугал стрельбой жителей поселка имени Свердлова в Ленобласти. Полиция выяснила, что мужчина находился в России нелегально.

Фото: Piter.TV