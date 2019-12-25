На Полоцкой улице построят одноэтажный ТРК с кафе и магазинами.

В Шушарах появится новый торгово-развлекательный комплекс. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал внешний облик будущего здания. Одноэтажную постройку возведут на Полоцкой улице, на участке 3 рядом с домом № 19, строение 1.

В составе ТРК предусмотрены торговые площади, помещения для культурно-досуговой деятельности и кафе. Архитектурное решение и цветовую гамму здания подобрали с учетом окружающей застройки.

Каркас комплекса будет монолитным, а ограждающие конструкции выполнят из газобетона. Фасад облицуют керамогранитом, цоколь — натуральным гранитом, сообщили в комитете.

Территорию вокруг здания благоустроят: здесь разобьют газоны, заасфальтируют проезды и дорожки, оборудуют площадки с твердым покрытием. Также проект предусматривает открытую автостоянку, велопарковку, зону погрузки и разгрузки, а также площадку для разворота транспорта.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга