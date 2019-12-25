Шоу на Дворцовой площади изменит движение в центре Петербурга

В Петербурге временно ограничат движение по Миллионной улице. Проезд закроют с 00:00 4 декабря до 23:59 6 декабря в связи с проведением мультимедийного шоу на Дворцовой площади. Ограничение затронет весь участок от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

В указанный период по улице смогут проехать только автомобили участников мероприятия и специальный транспорт, в том числе машины полиции, скорой помощи и пожарных служб.

За установку и демонтаж ограждений и дорожных знаков будет отвечать городской комитет по культуре. При этом зона платной парковки на закрытом участке продолжит работать в обычном режиме. Решение об ограничении движения опубликовано на портале правовых актов правительства Петербурга.

Ранее мы сообщали, что магистраль М-32 на севере Петербурга построили наполовину.

Фото: Piter.TV