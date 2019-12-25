Роспотребнадзор подаст коллективный иск из-за невозвращенных денег за концерты рэпера.

Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту зрителей отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Поводом стали многочисленные жалобы на концертное агентство "Сэй Эдженси": покупатели сообщают, что не получили деньги за билеты либо им вернули только часть суммы.

В московской пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшие могут присоединиться к групповому иску. Его планируют подать на основании статьи 46 Гражданского процессуального кодекса РФ и пункта 7 статьи 40 закона "О защите прав потребителей".

Для участия необходимо направить в управление письменное заявление с указанием ФИО, телефона и адреса, описанием претензии к организатору и полученного ответа. К обращению следует приложить билеты, подтверждение оплаты, копию претензии, отправленной организатору ценным письмом с описью вложения, почтовую квитанцию, опись и отчет об отслеживании отправления. Документы принимают через раздел "Прием обращений граждан" на сайте Роспотребнадзора или по почте.

Споры вокруг возврата денег за отмененные выступления продолжаются уже несколько месяцев. К началу ноября в петербургских судах зарегистрировали 40 исков от поклонников рэпера: 16 у мировых судей и 24 в районных судах. По информации издания "Деловой Петербург", зрителям вернули стоимость билетов, однако организатор отказывается компенсировать сервисный сбор. В качестве аргумента ответчик указывает, что билеты были оформлены.

Ранее две петербургские компании также обратились в суд с требованиями к Say Agency. "Аллошоу" и "Медиашоу" намерены взыскать в общей сложности 1,1 млн рублей сервисного сбора. Компании приобрели несколько лож на концерт, получили обратно деньги за билеты, но потребовали вернуть еще 668 тыс. и 400 тыс. рублей, оставшихся у билетной площадки Intickets.

При этом часть судебных разбирательств не дошла до рассмотрения по существу: 11 исков к агентству оставили без движения из-за нарушений при подаче, некоторые заявления вернули истцам. Организаторы продолжают возвращать деньги зрителям, в том числе по судебным решениям.

Ранее стало известно, что для Канье Уэста в Петербурге готовили экскурсии в Эрмитаж и поездку в Петергоф.

Фото: сайт Say Agency