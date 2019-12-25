Вернувшийся из поездки турист заболел оспой обезьян в Петербурге.

В Петербурге зарегистрировали третий за последние дни случай заражения оспой обезьян. Вирус выявили у мужчины, который вернулся из туристической поездки. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве подтвердили получение информации о заболевшем и сообщили о начале санитарно-эпидемиологического расследования.

Ранее, 26 ноября, в Боткинскую больницу поступили еще 2 пациента с оспой обезьян. По данным медучреждения, их состояние оценивается как стабильное.

Предыдущая вспышка была зафиксирована в Петербурге в середине октября. Тогда госпитализировали 5 человек с подтвержденным диагнозом. Их состояние оценивалось как легкой и средней степени тяжести. Через 2 недели пациентов выписали из больницы.

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Фото: Piter.tv