Колесов назвал дату потепления.

В Петербурге в ближайшие дни ожидается потепление после непродолжительного похолодания. Уже в воскресенье, 29 ноября, температура воздуха поднимется примерно до +1 градуса. В начале декабря показатели достигнут +2…+3 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В четверг, 26 ноября, среднесуточная температура в центре Петербурга составила -1,5 градуса. До этого отрицательное значение фиксировали 3 марта: тогда показатель опустился до -0,2 градуса.

Изменение погоды ожидается в выходные после поворота ветра на запад. В город начнет поступать более теплый морской воздух. Вместо снега местами возможны мокрый снег и морось.

Потепление продолжится и в начале следующей недели. По прогнозу Колесова, к 1 декабря температура поднимется до +2…+3 градусов, после чего ожидаются дожди. При этом атмосферное давление останется повышенным, а приближения циклонов синоптик не прогнозирует.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV