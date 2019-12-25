В петербургских "Крестах" адвокаты смогут общаться с заключенными по видеосвязи.

В петербургском следственном изоляторе № 1 "Кресты" заработал сервис платных видеосвиданий адвокатов с подзащитными. Дистанционное общение позволяет проводить встречи без посещения режимной территории учреждения. Об этом сообщили в Адвокатской палате Ленинградской области.

Для организации видеосвязи в административном корпусе СИЗО оборудовали 2 отдельных кабинета — по одному для каждого режимного корпуса. Услуги предоставляет компания "ФСИНЭТ" с помощью программного комплекса "Зона-телефон", который также применяется в исправительных колониях. Стоимость разговора составляет 10 рублей за минуту.

Полноценно сервис заработал 22 октября. К 25 ноября им воспользовались 19 адвокатов, причем большинство обращались к нему неоднократно. По словам вице-президента Адвокатской палаты Ленинградской области Михаила Крылова, жалоб на качество связи и задержки при организации встреч не поступало.

При запуске системы особое внимание уделили сохранению адвокатской тайны. Согласно договору, оператор не должен иметь технической возможности записывать или прослушивать видеосеансы. При этом Крылов выразил сомнение в том, насколько строго это требование будет соблюдаться отдельными представителями оперативных служб на практике.

Если услуга окажется востребованной, адвокатская палата совместно с региональным управлением ФСИН рассмотрит возможность открыть аналогичный кабинет в центральной части Петербурга. Сейчас СИЗО-1 находится в Колпино.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"