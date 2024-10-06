Научно-исследовательские работы проведут в СЗИО "Кресты"

Полученные данные станут основой для последующей разработки государственной историко-культурной экспертизы и последующего плана реставрации и адаптации объекта, заявили в КГИОП.

От Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) получено одобрение на проведение научных исследований и обследований территории бывшей тюрьмы "Кресты", расположенной на берегу Арсенальной набережной. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Полученные данные станут основой для последующей разработки государственной историко-культурной экспертизы и последующего плана реставрации и адаптации объекта, заявили в Комитете.

Ранее городские власти перечисляли конкретные строения на территории бывшего исправительно-карательного учреждения, охраняемые государством. Среди них числятся: входное здание с жилыми помещениями для надзирателей, административные помещения с храмом святого Александра Невского, две камеры-крестовины, жилые домики для персонала, хозяйственное строение с прачечной и холодильником. Охраняется также банное сооружение, кухня, хлебопекарня и прачечная с машинным залом, лечебное учреждение, отдельный корпус инфекционной больницы и холодильник.

Однако в КГИОП подчёркивали, что полноценная историко-культурная экспертиза территории комплекса пока не выполнялась, поэтому преждевременно утверждать точный перечень элементов, находящихся под защитой.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"