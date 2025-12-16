На ПМЭФ показали "купе будущего" РЖД с сенсорными экранами

Госкомпания представила макет, имитирующий пассажирский вагон с сенсорными экранами. Посетители могут увидеть эволюцию интерьеров и проголосовать за дизайн нового спального вагона большего габарита.

В первый день Петербургского международного экономического форума, 3 июня, компания "Российские железные дороги" (РЖД) представила интерактивное "купе будущего". Разработка представляет собой несколько сенсорных дисплеев, объединённых в пространство, напоминающее пассажирский вагон. На одном из экранов транслируются цифровые пейзажи России, создавая эффект окна.

Всего на стенде представлены четыре варианта цветового оформления, включая бежевый, коричневый и синий. В пресс-службе РЖД уточнили, что экспозиция позволяет проследить за эволюцией интерьеров вагонов. Кроме того, каждый желающий может принять участие в голосовании за дизайн будущего спального вагона в габарите "Т" — он будет шире и выше стандартных вагонов.

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Фото: Pxhere