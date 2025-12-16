Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда в честь Дня России

Оформить билеты на эти и другие составы по низким ценам можно быстро и удобно онлайн на официальном сайте ОЖД.

В честь Дня России, с 12 по 14 июня, между Москвой и Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Для удобства пассажиров назначены следующие рейсы:

– Поезд № 263 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправится из Северной столицы 11 и 15 июня в 01:15.

– Поезд № 264 сообщением Москва – Санкт-Петербург будет отправлен из Москвы 12 и 16 июня в 00:52.

В ОЖД также напомнили, что оформить билеты на эти и другие составы по низким ценам можно быстро и удобно онлайн на официальном сайте компании.

Ранее мы сообщили о том, что вокзалы Петербурга обслужили более 11 миллионов пассажиров с начала года.

Фото: Pxhere