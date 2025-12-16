Маршрут автобуса №2 в Петербурге изменится 30 мая

Завтра, 30 мая, с 6:00 до 15:00, в Петербурге будет временно изменена схема движения автобусного маршрута №2. Как сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", корректировки связаны с проведением фестиваля "Ладога Трофи".

В указанный период автобусы будут курсировать от конечной остановки "Пр. Маршала Жукова" по своему обычному пути до Исаакиевской площади. Далее маршрут пройдёт по самой площади, затем по Большой Морской улице, Невскому проспекту и Малой Морской улице до конечной остановки "ст. м. "Адмиралтейская".

В обратном направлении движение будет организовано по Малой Морской улице, после чего автобусы вернутся на свою стандартную трассу.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга