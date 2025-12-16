Известные петербуржцы поделились воспоминаниями о городе и любимыми местами

Известные петербуржцы рассказали о своих любимых местах в городе, поделившись с "Петербургским дневником" детскими воспоминаниями и фотографиями.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания, признался, что весь Петербург кажется ему прекрасным. Его детство было связано со школой № 203 (ныне лицей № 239), а одним из самых ярких воспоминаний стали дворовые футбольные баталии на улице Чайковского, где его команда заняла второе место в городском турнире. По его словам, любовь к "Зениту" родилась во время первого похода с отцом на стадион "Петровский", а главным счастьем он считает продолжение семейной истории в Петербурге, где теперь живут его пятеро детей.

Светлана Агапитова, уполномоченный по правам человека, поделилась личной историей, связанной с Летним садом. В детстве родители однажды "потеряли" её там зимой, когда она упала с санок в сугроб. Сейчас, по её словам, она часто возвращается в реконструированный сад, чтобы "найти себя".

Семен Михайловский, ректор Академии художеств, рассказал, что влюбился в величественное здание на Васильевском острове с первого взгляда. Это произошло в тот момент, когда он, не поступив в другой университет, шёл по набережной и сразу понял, что хочет учиться именно там.

Ася Лавринович, писательница, отметила Заячий остров как место, с которого для неё началось знакомство с городом после переезда 12 лет назад. Ей нравится путь к нему через мост и вид на Дворцовую набережную, а также уединение на песчаном пляже.

Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического медицинского университета, связал своё детство с районом Лиговки. Он родился в знаменитом доме Дурдина на Дегтярной улице и учился в школе напротив Волковского кладбища и Литераторских мостков, где покоятся его отец и великие соотечественники. Он отметил, что эти места, хоть и не парадные, пропитаны настоящим духом города.

