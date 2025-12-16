В Петербурге анонсировали проект "Симфония жизни" к 120-летию Дмитрия Шостаковича

В Петербурге анонсирован запуск просветительского проекта "Симфония жизни", приуроченного к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Инициатива была представлена на пресс-конференции в пресс-центре "Аргументы и факты-Петербург", а её авторами стали издательский дом "АиФ" и основатель Территории Развития "Гранд Каньон" Мусса Экзеков, сообщает spb.aif.ru.

Мусса Экзеков отметил, что цель проекта – сделать творчество Шостаковича более доступным для широкой аудитории. Он напомнил, что "Гранд Каньон" расположен на улице имени композитора, и подчеркнул, что по его инициативе в городе был установлен первый в России памятник Шостаковичу в полный рост.

Генеральный директор и главный редактор "АиФ-Петербург" Алина Клименко добавила, что творчество композитора отражает ключевые события XX века. В рамках проекта планируется публикация цикла материалов с участием историков и музыковедов, а также создание интерактивного сайта "Музей композитора".

Петербург активно готовится к юбилею. По словам начальника информационно-издательского отдела Института культурных программ Владимира Шампарова, 21 июня произведения Шостаковича прозвучат в Эрмитаже, а 8 сентября "Ленинградская симфония" будет исполнена в Центральной детской библиотеке Московского района. В сентябре также запланирован цикл тематических семинаров.

Музей культуры и искусства блокадного Ленинграда "А музы не молчали…" также уделит внимание юбилею. Заведующая музеем Виктория Крылова сообщила, что к дате будет представлен ранее не экспонировавшийся документ – лист с авторскими правками Шостаковича.

Музыковед Валерия Величко напомнила о значении "Ленинградской симфонии" как важной части культурного наследия города и сообщила, что в новом сезоне Петербургской филармонии будут исполнены все концерты композитора, а программа будет дополнена тематическими лекциями. Генеральный директор Академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова подчеркнула значимость подобных проектов и отметила, что интерес к классической музыке сохраняется и у молодого поколения.

