Геологическая летопись Петербурга: как ледники и древнее море сформировали облик города

"Вечерний Санкт-Петербург" выяснил, что история города на Неве началась задолго до Петра I и основания первых дворцов. Территория современного мегаполиса прошла через тысячелетия природных изменений, следы которых увековечены в его облике и каменной архитектуре.

Вопреки распространённому образу, прародителем местности была не просто топь, а величественный ледник. Более 23 тысяч лет назад на этой земле лежал ледовый покров толщиной до километра, оставивший после себя огромные валуны. Один из таких ледниковых валунов, как известно, был использован в качестве пьедестала для Медного всадника.

Около 12 тысяч лет назад ледник растаял, образовав водоём, который со временем соединился с Атлантикой и превратился в Литориновое море. Свидетельством существования этого древнего солёного источника служат горные породы, найденные на территории Ленинградской области.

Как рассказал главный геолог АО "Центральное ПГО" Алексей Коваль, именно использование природного камня сыграло ключевую роль в формировании облика столицы. Город задумывался Петром I как каменная столица, поэтому для его строительства активно применялись гранит и известняк. Гранит стал визитной карточкой Петербурга, сформировав гранитные набережные, колонны соборов и ансамбли площадей. Известняк же пронизывает историю центра города. Прогуливаясь по улицам, можно увидеть его в облицовке фасадов, плитах и лестницах. Более того, этот камень хранит в себе следы древней жизни.

По словам специалиста, известняк из Путиловского карьера содержит отпечатки морских организмов. Изучая фасады зданий, буквально можно "читать" геологическую историю региона. Эти "замысловатые узоры" на камне — не что иное, как следы трилобитов, древних морских членистоногих, которые обитали здесь миллионы лет назад. Павел Решетников, хранитель Палеонтологического музея СПбГУ, также подтвердил, что изучение этих форм жизни позволяет восстановить картину древнего мира, оставившего свой след в самом сердце Петербурга.

