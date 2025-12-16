В Ленобласти рассказали, как работает система поддержки семей с детьми

Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что регион берёт на себя заботу о семьях, создавая условия, чтобы они выбирали Ленобласть для жизни.

В Ленинградской области последовательно создаются и совершенствуются механизмы помощи семьям с детьми. За последние годы в регионе была сформирована комплексная система сопровождения родителей, охватывающая весь путь – от постановки на учёт в женской консультации до получения выплат после рождения ребёнка. Подробнее о мерах поддержки – в материале spb.aif.ru.

Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что регион берёт на себя заботу о семьях, создавая условия, чтобы они выбирали Ленобласть для жизни. Эффективность этого подхода подтверждается статистикой. С начала года в области было зарегистрировано 3804 новорождённых, при этом различные демографические меры поддержки уже получили свыше четырёх тысяч семей. Это говорит о том, что круг получателей помощи шире, чем количество новорождённых, что подтверждает надёжность социальной защиты.

Ключевые меры поддержки:

Бесплатный прокат детских вещей: одной из самых востребованных услуг стал бесплатный прокат колясок, люлек, ходунков и других вещей, которые необходимы малышам на короткий срок.

Социальная няня: занятых родителей выручает услуга социальной няни для детей до трёх лет. Она предоставляется бесплатно многодетным и студенческим семьям, родителям двойняшек, одиноким родителям и семьям с детьми-инвалидами.

Финансовая помощь: введены существенные выплаты для молодых родителей: родители младше 35 лет получают 300 тыс. рублей при рождении третьего ребёнка, а студентки очных отделений – 100 тыс. рублей на любого по счёту. Региональный материнский капитал начисляется уже на первого ребёнка. Дополнительный студенческий капитал в размере 300 тыс. рублей полагается молодым людям до 25 лет, совмещающим учёбу с уходом за малышом.

Персональное сопровождение: в регионе работают персональные консультанты для беременных женщин. Они помогают сориентироваться в новой роли: объясняют, куда обращаться при недомогании, как оформить документы и где найти бесплатного психолога. С июля 2024 года такой "личный гид в материнство" есть у 7,5 тыс. женщин, что помогает снять страх неизвестности.

Земля для многодетных. Власти ускоряют процедуру выдачи земельных участков многодетным и льготным категориям граждан, обеспечивая наделы базовой инженерной инфраструктурой – дорогами, электричеством и дренажными системами.

Поддержка от бизнеса:

К государственной инициативе активно подключается и бизнес. В 2025 году 256 предприятий области ввели более гибкие графики для работающих мам. Некоторые компании идут дальше: берут на себя часть арендной платы за жильё, снижают ипотечную нагрузку или дарят сотрудникам при пополнении в семье крупные суммы – до 1 млн рублей. Это добровольный шаг со стороны работодателей, демонстрирующий ценность сотрудников не только на работе, но и дома.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге семьи с детьми смогут оформить новую ежегодную выплату с 1 июня.

Фото: Magnific