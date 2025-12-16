Дорожники и садовники продолжают уборку петербургских улиц и парков

В комитете по благоустройству Петербурга отчитались о работе профильных служб. С завтрашнего дня ожидается небольшое потепление. В любом случае, дорожники и садовники имеют в арсенале весь необходимый комплект техники и инвентаря, чтобы приводить в порядок улицы и зеленые зоны.

За двое суток выпало порядка 9 миллиметров осадков, из-за чего особое внимание уделялось водоотведению с проезжей части и тротуаров, уборке мусора, веток, песка и скошенной травы. С автомобильных дорог отправили на полигон 200 кубометров мусора и столько же тонн смета.

А 29 мая улицы чистят 930 работников ручного труда и 609 единиц техники, парки и скверы – 281 машина и 970 специалистов.

