Ко Дню города и ПМЭФ в Петербурге высадили 700 тыс. летних цветов

Ко Дню основания Петербурга и Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2026) городские службы и садовники ведут масштабную подготовку. Только за последнюю неделю на улицах и в садах появилось 700 тысяч летних цветов.

Как информирует пресс-служба Комитета по благоустройству, особое внимание уделяется территориям, которые увидят гости, прибывающие в город. Основные магистрали, ведущие к аэропорту Пулково, украсят цветочные композиции из ампельных петуний красных, белых, коралловых и ванильных оттенков. У подножия знака "Санкт-Петербург" высадят насыщенно-розовую пеларгонию, а вазоны вдоль Пулковского шоссе наполнят сиреневой и вишневой петунией, вербеной и мюленбергией.

На Московском проспекте у площади Победы уже создан геометрический орнамент из лимонного тагетеса, дополненный объёмными дугами с розовыми и красными петуниями. Вдоль основных трасс, по которым будут двигаться участники форума, специалисты высаживают более 50 тысяч цветов.

К началу июня более 95 тысяч летних культур появятся в Адмиралтейском и Центральном районах, в том числе 67 тысяч — на Сенатской площади. На маршрутах к "Экспофоруму" в Пушкинском районе разместят свыше 13,6 тысячи ампельных растений. Всего в 2026 году в Петербурге планируется высадить 4,5 миллиона летников.

