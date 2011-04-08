В Петербурге приостановили выгрузку 27 тонн размороженной свинины из-за нарушения условий хранения

В морском порту Санкт-Петербурга приостановили выгрузку 27 тонн мороженой свинины на кости, прибывшей из Бразилии. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили грубое нарушение условий хранения, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Согласно ветеринарному сертификату, температура мяса должна была составлять -18 градусов, однако термодатчик контейнера зафиксировал -0,9 градусов. При вскрытии упаковки инспекторы обнаружили, что продукция частично разморозилась, что создаёт серьёзную угрозу для здоровья потребителей.

В связи с нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", 19 мая 2026 года было принято решение о возврате всего груза отправителю.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора