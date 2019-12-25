Самолет врио министра обороны Румынии столкнулся с GPS-помехами при полете в Литву

Временно исполняющий обязанности министра обороны в Румынии Раду Мируцэ публично выступил с утверждением о том, что его самолет потерял сигнал системы глобального позиционирования GPS во время рабочей поездки на литовскую территорию. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Бухареста сделал в эфире местного телеканала TVR. Эксперт добавил, что подавление сигнала GPS не было направленно непосредственно на его самолет, а распространялось на целый европейский регион.
Мы обнаружили очень сильные помехи. Пилоты активировали военную навигационную систему, приняли защитные меры, чтобы продолжить полет к месту назначения по имеющимся у нас координатам.
Раду Мируцэ, врио главы Минобороны Румынии
Напомним, что британская газета The Times ранее утверждала, что правительственный самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту потерял сигнал GPS во время пролета вблизи российской государственной границы.
Президент Румынии исключил проведение досрочных парламентских выборов.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все