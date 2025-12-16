УФСБ изъяло 63 тысячи литров нелегального спирта в Петербурге на 70 млн рублей

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным Главным управлением МВД пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Злоумышленники организовали нелегальный канал поставки и продажи этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с незаконным использованием российских и иностранных торговых марок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники изъяли 63 тысячи литров этилового спирта, 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, две производственные механические линии для розлива, а также грузовые автомобили. Общая стоимость изъятой продукции превысила 70 миллионов рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело. Дела возбуждены по части шестой статьи 171.1, пунктам "а" и "б" части второй статьи 171.3, а также по статье 180 Уголовного кодекса РФ.

Лица, причастные к противоправной деятельности, уже задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Фото: пресс - служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области