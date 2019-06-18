Перед судом предстанет курьер мошенников, похитивший у пожилых петербуржцев 2 млн рублей

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила пресс-служба надзорного ведомства 27 мая.

Следствие утверждает, что осенью прошлого года фигурант работал курьером мошенников, которые звонили пенсионерам и, выдавая себя за представителей госструктур, забирали у них деньги "для сохранности". Обвиняемый похищал средства и переводил их на счета подельников. Его жертвами стали трое местных жителей от 76 до 93 лет, общая сумма ущерба – свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

