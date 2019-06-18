Ленобласть представила восемь проектов для Всероссийского конкурса благоустройства

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о выборе восьми проектов, которые будут представлены на Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Проекты разрабатывались около полугода профессиональными командами архитекторов, дизайнеров и проектировщиков в сотрудничестве с местными жителями. В них акцент сделан на создание комфортной городской среды, сохранение исторического наследия, использование долговечных материалов и внедрение современных цифровых решений.

Среди представленных инициатив:

"Зелёный променад" в Подпорожье, который включает свадебное пространство и ротонду;

Проект "Морской фасад" у Выборгского замка с уникальной световой инсталляцией "Тень трамвая";

Благоустройство территории с отсылками к крепости Корела в Приозерске и фарфоровыми элементами в Волосово;

Морская концепция и зимний каток в ботаническом саду в Сосновом Бору;

Спортивное ядро в Кингисеппе;

Променад в Тельмана, который соединит Ленобласть с Петербургом;

Набережная реки Тосна с пешеходными мостами и информационными стендами о железной дороге.

Все проекты подготовлены под кураторством комитета по ЖКХ Ленинградской области и Центра компетенций и направлены на конкурс, проводимый в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Итоги конкурса будут подведены позже.

