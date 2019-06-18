Захарова назвала чудовищным кощунством реакцию Запада на теракт в Старобельске

В МИД России указали на речи постпредов в СБ ООН по трагедии в ЛНР.

Реакция западных стран на теракт киевского режима в Старобельске на территории Луганской народной республики является чудовищным, расчеловеченным кощунством. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве пояснила, что информации о преступлении ВСУ было много и никто данные не скрывал. В частности, на месте работали СМИ.

Хорошо, не разрешили им сказать о том, что удар был прицельный, что киевский режим планировал атаку на детские объекты, не дано им сказать, не позволили. Но можно же было просто сказать: да, погибли дети, и это чудовищно, и мы сопереживаем. Они теперь уже и это не говорят. То есть полностью расчехлились. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что постоянные представители Совета безопасности в ООН не нашли слов для того, чтобы выразить сочувствие из-за трагедии. Мария Захарова заметила, что при этом западники "навинтили ложь" о том, что удар пришелся чуть ли не на командные пункты России, а не на детское социальное учреждение. В связи с такой дезинформацией наша страна организовала на место трагедии пресс-поездку для иностранных журналистов в Старобельск.

