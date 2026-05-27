В МИД России оценили отказ главы правительства Армении посетить заседание ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может разделять установки коллективного Брюсселя по ухудшению жизни своих граждан, раз ассоциирует себя с Европейским союзом и бюрократией из регионального сообщества. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве отметила, что сотрудничество в ЕАЭС не политизировано. Оно выстраивается на основе уважения и равноправия, на принципах свободного рынка, честной конкуренции и законности.

А вы помните, что основная, ну как мы теперь понимаем, практическая задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран, стран их объединения жили хуже, а не лучше? Ну если Никол Воваевич Пашинян себя ассоциирует именно с брюссельской бюрократией.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

