Петроградский район отмечает день рождения

Ему исполнилось 323 года.

Вместе с Петербургом день своего рождения отмечает Петроградский район. Отсюда 323 года назад город начал расти и развиваться. Здесь сосредоточены более 500 крупных и средних предприятий, ряд ведущих научно‑образовательных центров. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник рассказал, что за последнее время отремонтировали главную магистраль — Каменноостровский проспект, открыли новую площадку школы № 3 на 150 мест, спортивный комплекс школы № 80, Центр женского здоровья и пространство "Серебряная нить" для людей старшего возраста.

Отмечается, что в данный момент идет реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости, в Меншиковом бастионе планируется открытие Музея археологии, а в Татарском переулке скоро начнет работать современная библиотека семейного чтения.

В Петроградском районе живет 115 тыс. жителей, он раскинулся на семь островов дельты Невы. Его территория гармонично сочетает историю и современность, множество архитектурных стилей и направлений, а также парков и музеев.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Думской башни выделят 1,2 млрд рублей.

