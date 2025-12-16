Вэнс: проход через Ормуз будет бесплатным на 60 дней переговоров США и Ирана

Вице-президент США рассказал о позиции, которую не собирается менять в отношении Ормузского пролива.

Гражданские суда будут бесплатно проходить через акваторию Ормузского пролива на протяжении 60 дней американо-иранских мирных переговоров после подписания меморандума о взаимопонимании. Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональде Трампе в рамках комментария для журналистов с местного телеканала NBC News. Иностранный чиновник пояснил в эфире программы, что Вашингтон рассчитывает на то, что проход через водную артерию Ближнего Востока останется бесплатным и после заключения итоговой версии международного соглашения с Тегераном.

В сделке говорится, что на протяжении 60 дней, пока мы будем согласовывать итоговую договоренность, доступ в Ормузский пролив и из него будут бесплатными. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Джей Ди Вэнс заметил, что в ходе переговоров возник вопрос о том, что произойдет в случае, если в проливе сломается корабль. Сейчас речь идет о том, будут ли взимать с экипажа оплату за обслуживание, если специалистам придется буксировать судно.В США уточнили, что дали четко понять иранской стороне, что не потерпят систему, которая предполагает плату за проход судов через Ормузский пролив.

Вэнс не стал комментировать идею участия в выборах в США в тандеме с Рубио.

Фото и видео: YouTube / NBC News