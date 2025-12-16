В Ленинградской области 17 июня ожидается облачная погода с дождями и умеренным теплом

Ночью столбики термометров покажут +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящую среду, 17 июня, на территории Ленинградской области будет преобладать облачная погода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в ночные часы ожидаются дожди, местами сильные. В дневное время осадки сохранятся: на западе области прогнозируются сильные дожди, а на востоке – кратковременные.

Температурный фон будет умеренным. Ночью столбики термометров покажут +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Ветер в течение дня будет переменным, его скорость составит 7–12 метров в секунду. При этом утром и днём в прибрежных районах возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в ночные часы будет слабо понижаться, а днём мало изменится.

Ранее мы сообщили о том, что кратковременные дожди и похолодание придут в Петербург во вторник.

Фото: Piter.TV