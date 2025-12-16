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Кратковременные дожди и похолодание придут в Петербург во вторник
Сегодня, 8:15
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Кратковременные дожди и похолодание придут в Петербург во вторник

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Дневная температура воздуха составит +18…+20 градусов .

Сегодня погода в Северной столице будет определяться влиянием западной периферии североатлантического циклона, центр которого к середине дня сместится к юго-востоку Карелии. В связи с этим в регионе установится облачная с прояснениями погода, ожидаются кратковременные дожди, а по области местами возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Дневная температура воздуха составит +18…+20 градусов в городе и +17…+22 градусов по Ленинградской области. 

Ветер будет западного направления со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV
 

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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