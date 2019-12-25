На КАД у дамбы вводят ограничения с 17 по 25 августа в Петербурге

Внешнее кольцо КАД перекроют в тоннеле судопропускного сооружения.

В Петербурге с 17 по 25 августа вводятся ограничения движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Ремонтные работы затронут отсек Финской стороны — внешнее кольцо КАД, сообщили в дирекции КЗС, передает spb.aif.ru.

Для заезда и выезда спецтехники возможна полная остановка транспорта перед въездом в тоннель. По регламенту она не превышает 7–10 минут.

Водителей просят следить за сообщениями на табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Аналогичные ограничения уже действовали с 6 по 10 июля — тогда ремонтировали отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) того же сооружения. Летом 2026 года дорожные работы в Петербурге идут на многих участках, включая три проспекта, Литейный мост и КАД.

Фото: Piter.TV