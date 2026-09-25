Спустя 45 лет в Петербург вернулся кубинский балет

Спектакль был показан на Международном форуме объединенных культур.

В Мариинском театре показали "Жизель" в исполнении Национального балета Кубы. До этого артисты приезжали к нам в 1979 году, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 25 сентября.

Во времена Советского Союза "Жизель", фрагменты "Лебединого озера" и "Кармен-сюиту" представили на сценах Большого театра и Кремлевского дворца. Версия Национального балета и сегодня считается одной из лучших в мировом балетном репертуаре.

Визит в Россию – это важная веха на пути нашего взаимодействия. Наш визит служит гарантией того, что мы будем в дальнейшем укреплять наши связи, особенно в области культуры. Виенгсай Вальдес, генеральный директор Национального балета Кубы

Спектакль был показан на Международном форуме объединенных культур. Затем гастроли продолжатся в столице, Нижнем Новгороде и Самаре.

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