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Спустя 45 лет в Петербург вернулся кубинский балет
Сегодня, 16:03
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Спустя 45 лет в Петербург вернулся кубинский балет

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Спектакль был показан на Международном форуме объединенных культур.

В Мариинском театре показали "Жизель" в исполнении Национального балета Кубы. До этого артисты приезжали к нам в 1979 году, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 25 сентября. 

Во времена Советского Союза "Жизель", фрагменты "Лебединого озера" и "Кармен-сюиту" представили на сценах Большого театра и Кремлевского дворца. Версия Национального балета и сегодня считается одной из лучших в мировом балетном репертуаре. 

Визит в Россию – это важная веха на пути нашего взаимодействия. Наш визит служит гарантией того, что мы будем в дальнейшем укреплять наши связи, особенно в области культуры. 

Виенгсай Вальдес, генеральный директор Национального балета Кубы 

Спектакль был показан на Международном форуме объединенных культур. Затем гастроли продолжатся в столице, Нижнем Новгороде и Самаре. 

Ранее на Piter.TV: Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича. 

Фото: pxhere 

Теги: балет, гастроли
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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