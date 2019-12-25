Балет "Корсар"

Балет покажут 13 сентября в Мариинском театре. Начало – в 13:00 и 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В балете "Корсар" есть все необходимое для зрительского успеха: история про пиратов с кораблекрушением, похищениями, любовными страстями и коварными предательствами. Также отмечаются разнообразие действующих лиц и хореографии, колорит востока и ярких костюмов, экзотические характерные танцы и торжественная гармония классики.

Этот балет более 150 лет не выходит из мирового репертуара. Свою историю постановка ведет из середины ХIХ века, когда композитор Адольф Адан написал партитуру на сюжет одноименной поэмы Джорджа Байрона. Хореограф Жозеф Мазилье сочинил танцы. Так, в 1856 году оперу показали в Париже.

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