Вдоль пляжной линии уже обустроен променад с местами для отдыха и смотровыми площадками, где установлены скамейки, велопарковки и малые архитектурные формы.

В Новой Ладоге завершается создание современного туристического центра в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". К концу 2026 года город получит обновленную инфраструктуру, где исторические традиции гармонично сочетаются с передовыми технологиями.

Вдоль пляжной линии уже обустроен променад с местами для отдыха и смотровыми площадками, где установлены скамейки, велопарковки и малые архитектурные формы. Параллельно в городе монтируется цифровая навигационная система: на ключевых маршрутах появились информационные стенды и интерактивные панели с QR-кодами. Для погружения в историю на улицах установили стереоскопы, позволяющие увидеть Новую Ладогу такой, какой она была несколько веков назад.

В районе Петровских шлюзов на Староладожском канале смонтирован современный наплавной понтон, ставший точкой старта для водных маршрутов на лодках и сапах. Для обеспечения безопасности и экологичности в городе также монтируются системы видеонаблюдения и раздельного сбора отходов.

Как сообщили в Комитете по культуре и туризму Ленинградской области, до конца 2026 года в Новой Ладоге создадут инфраструктуру для сезонных мероприятий. Зимой здесь появятся ярмарочные павильоны, новогодняя ель и декоративное освещение. Работы идут в плановом режиме, и все объекты будут готовы к сдаче в установленный срок.

Ранее мы сообщили о том, что под Всеволожском началось строительство музея "Невский пятачок".

Фото: пресс-служба Комитета по культуре и туризму Ленобласти