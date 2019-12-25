Потребление красной рыбы в России выросло в 4,5 раза со времен СССР

В РСПП объяснили, что рост потребления рыбы наблюдался в стране в начале нулевых.

Потребление красной рыбы в России со времен Советского Союза выросло в 4,5 раза: с 0,6 килограмма в 1950 году до 2,7 килограмма в 2025 году. Эти сведения предоставил общественности член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), кандидат экономических наук Герман Зверев. Соответствующие данные приведены автором в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в нашей стране. Согласно расчетам специалиста, в пиковый 2023 год, когда вылов лососей являлся одним из рекордных показателей, употребление рыбы россиянами составляло 4,8 килограмма. А резкий рост потребления фиксировался примерно в начале нулевых годов.

Сухая непричесанная статистика показывает, как обстояли дела с потреблением тихоокеанских лососей в СССР. Прямо скажем, весьма скромное потребление со второй половины 50-х годов и до начала 90-х годов, взрывное, почти четырехкратное увеличение потребления с начала нулевых за счет импорта норвежской семги. Герман Зверев, эксперт

Напомним, что в начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил журналистам о том, что россияне не доедают порядка пяти килограммов рыбы ежегодно относительно существующей нормы в 28 килограммов.

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