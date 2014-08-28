В Петербург едут не те: туристический рынок потерял до 40% гостей

статистика расходится с реальностью.

Петербургский туристический рынок переживает парадоксальный сезон. По официальным данным, город бьёт рекорды по бронированиям и турпотоку. Однако операторы в один голос говорят: число гостей резко сократилось. По внутренней статистике, рынок потерял от 25 до 40% туристов. Загрузка отелей в мае-июне составляла около 60%, а август не принёс ожидаемого отложенного спроса. Причины — проблемы с авиаперевозками, беспилотные атаки и отмена поездов из Крыма. Петербург, впрочем, держится лучше других регионов, где падение достигает 50%.

Изменился и портрет гостя. Всё больше туристов приезжают самостоятельно, бронируя жильё через агрегаторы и находя гидов онлайн. Растёт доля москвичей, которые приезжают на 1–2 дня, часто по делу или ради концерта. Такие гости не ходят в музеи, предпочитая рестораны, и не являются туристами в классическом смысле, пишет spb.aif.ru.

Женщины составляют почти 60% потока — Петербург признан женским приоритетным направлением. Часто приезжают компании подруг, а также соло-путешественницы, которые стали более независимыми и требовательными. Они сами бронируют всё через агрегаторы, а к туроператорам приходят только за экскурсиями.

Музеи страдают от падения посещаемости. В июле подняли цены — вход в Эрмитаж утром стоит 1200 рублей. Чтобы выполнить план, поднимают стоимость, но тогда туристы тем более не идут, выбирая бюджетные варианты: пешеходные экскурсии, Петропавловку без музеев, парк Петергофа без дворцов. Вход на закрытие фонтанов — 3000 рублей, для семьи из трёх человек это дорого.

Иностранцы почти не приехали из Ирана, Турции и ОАЭ. Зато активно возвращаются азиатские туристы — из Южной Кореи и Китая. Они приезжают маленькими группами по 6–10 человек, молодёжь до 35 лет, прекрасно владеют агрегаторами и онлайн-картами, а за экскурсиями идут к профессионалам.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

Фото: Pxhere