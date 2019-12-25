Прощание с Евгением Поплавским пройдет 24 сентября в Курском драмтеатре

Евгений Поплавский более 40 ролей сыграл на курской сцене.

Народный артист России Евгений Поплавский скончался на 80-м году жизни. О смерти сообщила ТАСС его коллега. Актер ушел из жизни 22 сентября после продолжительной болезни. Прощание с ним запланировано на 24 сентября в Курском драматическом театре.

"Умер Евгений Семенович. От болезни, это случилось вчера, завтра прощание в театре", — приводит агентство слова собеседницы.

Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. С Курским драматическим театром его творческая судьба была связана несколько десятилетий. В труппу он пришел в 1983 году. До 2001 года на курской сцене он исполнил более 40 ролей.

Затем Поплавский несколько лет работал в Челябинске. В 2009 году он вернулся в Курск. Артист занимался и режиссурой. Среди его постановок — "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Голодранцы и аристократы", "Номер 13", "Ктуба" и другие. Звание народного артиста России Евгению Поплавскому было присвоено в 2000 году.

Ранее мы сообщали, что на 86-м году жизни скончался актер и каскадёр Дмитрий Шулькин, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)