С 1 октября детские автобусы поедут по ЗСД бесплатно только по заявке

Для бесплатного проезда детских автобусов по ЗСД потребуется заранее подать документы.

С 1 октября 2026 года школьные автобусы и транспорт, перевозящий организованные группы детей, смогут бесплатно проезжать по Западному скоростному диаметру только при условии предварительной подачи документов. Если необходимые сведения не направить заранее, освободить автобус от оплаты прямо на пункте проезда не получится.

Для школьного автобуса потребуется документ, подтверждающий его принадлежность образовательной организации. Заявку необходимо направить в ООО "Магистраль северной столицы", которое является оператором ЗСД, на электронный адрес deti@nch-spb.ru. В дальнейшем возможно появление отдельной формы на сайте оператора. Об этом сообщили в компании.

Для организованной перевозки группы детей также нужна заявка. Ее следует подать минимум за пять рабочих дней до начала поездки. В заявке указываются данные организатора, сведения об автобусе, маршрут, дата и время перевозки. Если поездки продолжаются дольше месяца, заявку придется подавать заново на каждый следующий период.

Помимо этого, не позднее чем за 24 часа до перевозки оператору нужно направить документы из Госавтоинспекции. Бесплатный проезд будет действовать только для тех автобусов, по которым все необходимые сведения предоставлены заранее. Льгота распространяется исключительно на маршрут и период, указанные в заявке.

Автобусы также должны соответствовать требованиям законодательства к перевозке детей. Транспорт для организованных групп обязан иметь опознавательный знак "Перевозка детей".

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Фото: пресс-служба Смольного