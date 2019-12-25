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С начала года на ОЖД погибли 36 пешеходов
Сегодня, 17:19
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С начала года на ОЖД погибли 36 пешеходов

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Всего пострадали 55 человек.

С начала года на участках "Петербург — Москва" и "Петербург — Бусловская" из-за нарушения правил безопасности травмы получили 55 человек, 36 из них погибли. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Отмечается, что с января по август восстановили 668 проломов в ограждениях на скоростных участках. Они установлены там, где курсируют скоростные поезда "Сапсан" и "Ласточка". Специальные конструкции предотвращают выход на пути животных и пешеходов. 

Некоторые граждане продолжают нарушать целостность заборов для того, чтобы, рискуя жизнью, пересечь железную дорогу вне пешеходного перехода. ОЖД напоминает: строго соблюдайте правила личной безопасности, переходите пути по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям. 

Пресс-служба ОЖД 

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ожд, происшествия
Категории: Новости России, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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