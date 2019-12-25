Дожди и до +21 градуса ожидаются в Ленобласти в четверг

Ветер будет дуть с востока и северо-востока. Ночью его скорость составит 5–10 м/с, а днем усилится до 8–13 м/с.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 23 сентября, Ленинградская область окажется под влиянием облачной погоды с прояснениями.

В течение суток ожидаются дожди различной интенсивности. Ночью осадки пройдут повсеместно, а днем они сохранятся лишь местами, преимущественно на востоке области, где будут носить небольшой характер.

Температурный фон будет умеренно теплым: в ночные часы воздух прогреется от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки от +13 до +18 градусов. На востоке региона температура может достичь +21 градуса.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока. Ночью его скорость составит 5–10 м/с, а днем усилится до 8–13 м/с. Атмосферное давление в первой половине дня будет понижаться, однако к вечеру ожидается его рост.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев ждет облачный и теплый день на периферии циклона.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"