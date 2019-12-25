Как выбрать лучшее РКО для ООО

Для ООО расчётный счёт — не выбор, а обязательное условие работы с контрагентами и уплаты налогов.

Изучите все условия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Для работающего ООО расчётный счёт — один из основных инструментов бизнеса. Формально закон об обществах с ограниченной ответственностью говорит о праве компании открывать банковские счета, а не устанавливает отдельную обязанность иметь счёт с момента регистрации. На практике вести полноценную деятельность без него сложно: расчёты с контрагентами в основном проходят безналично, наличные расчёты между организациями ограничены, а налоговые платежи юридических лиц осуществляются в безналичной форме.

При этом деньги ООО принадлежат компании, а не директору или участникам общества. Поэтому любой перевод физическому лицу должен иметь понятное основание: заработная плата, распределение прибыли, расчёт по договору, возмещение подтверждённых расходов или другая предусмотренная законом хозяйственная операция.

Выбирать банк только по размеру ежемесячной платы поэтому не стоит. При сравнении РКО для ООО важнее посчитать полную стоимость обслуживания с учётом платежей контрагентам, переводов физическим лицам, эквайринга, СБП, операций с наличными и дополнительных сервисов.

Чем расчётный счёт ООО отличается от счёта ИП

Процедура открытия счёта для ООО и ИП во многом похожа, но распоряжение деньгами юридического лица устроено иначе.

Предприниматель действует от собственного имени и после уплаты налогов может распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами. В ООО имущество организации обособлено от имущества её участников. Учредитель или директор не может просто перечислить себе деньги компании как личные средства без экономического и документального основания.

Есть и ограничения на расчёты наличными. Между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и ИП предельный размер наличных расчётов по одному договору составляет 100 000 ₽. Ограничение относится к расчётам в рамках договора в целом, а не к каждому отдельному платежу.

Для расчётов организации с обычными физическими лицами это ограничение в 100 000 ₽ само по себе не применяется, однако необходимо соблюдать правила работы с наличностью и, когда это предусмотрено законом, требования к применению кассовой техники.

Налоговые платежи организации также проводятся в безналичной форме. Поэтому для действующего ООО банковский счёт фактически становится частью повседневной финансовой инфраструктуры.

Из чего складывается стоимость РКО для ООО

Абонентская плата — только один из компонентов стоимости обслуживания. Иногда тариф без ежемесячной платы оказывается дороже тарифа с фиксированной стоимостью, если компания совершает много платных операций.

При сравнении предложений стоит проверить:

ежемесячную стоимость обслуживания;

количество платежей юридическим лицам и ИП, включённых в тариф;

цену каждого платежа сверх установленного пакета;

условия переводов физическим лицам;

комиссии при выплатах участникам общества;

стоимость внесения и снятия наличных;

условия торгового и интернет-эквайринга;

стоимость приёма платежей через СБП;

выпуск и обслуживание корпоративных карт;

зарплатный проект;

стоимость уведомлений и дополнительных банковских сервисов;

продолжительность операционного дня;

валютные счета и валютный контроль при работе с иностранными контрагентами;

стоимость дополнительных пользователей интернет-банка и разграничение их полномочий, если это необходимо компании.

Точные условия нужно смотреть в действующем тарифном сборнике банка. Краткое описание тарифа на рекламной странице может не содержать всех лимитов и комиссий.

Как рассчитать реальную стоимость обслуживания

Для сравнения банков удобно использовать совокупную стоимость обслуживания за месяц или квартал.

Упрощённая формула выглядит так:

Стоимость РКО = абонентская плата + платежи сверх пакета + комиссии за переводы физическим лицам + эквайринг и СБП + операции с наличными + дополнительные сервисы.

Если часть операций выполняется не каждый месяц, например прибыль распределяется между участниками раз в квартал, лучше считать расходы сразу за квартал или год.

Рассмотрим условный пример.

ООО делает 40 платежей контрагентам каждый месяц и раз в квартал перечисляет участнику 500 000 ₽ распределённой прибыли. Эквайринг и операции с наличными компания не использует. Налоги с выплаты участнику в расчёт не включаем, поскольку сравниваем именно банковские комиссии.

У первого условного тарифа:

обслуживание — 0 ₽ в месяц;

5 платежей контрагентам бесплатно;

каждый следующий платёж — 79 ₽;

комиссия за рассматриваемый перевод физическому лицу — 1%.

Расходы на платежи составят:

35 × 79 ₽ = 2 765 ₽ в месяц.

За квартал:

2 765 × 3 = 8 295 ₽.

Комиссия за перевод 500 000 ₽ составит ещё 5 000 ₽.

Итого за квартал — 13 295 ₽.

У второго условного тарифа:

обслуживание — 1 990 ₽ в месяц;

до 50 платежей контрагентам включено в пакет;

рассматриваемый перевод в пределах 500 000 ₽ также укладывается в бесплатный лимит тарифа.

Тогда банковские расходы за квартал составят:

1 990 × 3 = 5 970 ₽.

Получается, что в этом условном примере тариф с абонентской платой обходится более чем в два раза дешевле бесплатного тарифа.

Цифры приведены исключительно для демонстрации метода расчёта и не относятся к условиям какого-либо конкретного банка. Для реального сравнения необходимо подставлять комиссии и лимиты из актуальных тарифов.

Переводы учредителям и физическим лицам

Для ООО особенно важно проверить условия переводов физическим лицам. Банки могут устанавливать для них отдельные лимиты и комиссии.

При этом банковская комиссия — только одна сторона вопроса. Сам перевод должен иметь законное и документально подтверждённое основание.

Если компания распределяет чистую прибыль между участниками, сначала принимается соответствующее решение. В ООО с несколькими участниками решение о распределении прибыли принимает общее собрание, а в обществе с единственным участником — единственный участник.

При выплате дохода участнику-физлицу ООО также выполняет обязанности налогового агента в предусмотренных налоговым законодательством случаях.

Перевод денег директору или участнику без понятного назначения и документов может вызвать вопросы как с точки зрения бухгалтерского и налогового учёта, так и в рамках банковского контроля операций.

Поэтому сравнивать стоит не "стоимость вывода денег из ООО", а комиссии по тем законным операциям, которые компания действительно планирует проводить.

Эквайринг и СБП

Для розничных компаний, интернет-магазинов, общепита и сферы услуг расходы на приём платежей могут быть значительно выше стоимости самого РКО.

При оплате товаров и услуг через СБП размер комиссии для бизнеса зависит от категории деятельности. Максимальная комиссия в общем случае составляет до 0,7% от суммы платежа, для ряда социально значимых категорий — до 0,4%, для организаций сферы ЖКУ — до 0,2%.

Для ставок 0,4 и 0,7% максимальная комиссия ограничена 1 500 ₽ за одну операцию, для платежей за ЖКУ — 10 ₽.

При сравнении СБП и карточного эквайринга нужно учитывать и изменения налогового законодательства.

С 1 января 2026 года операции и услуги по обслуживанию банковских карт, включая услуги банка-эквайрера по обеспечению приёма карт, а также ряд услуг процессинга облагаются НДС. Поэтому при изучении тарифа на карточный эквайринг важно проверить, указана ли комиссия с учётом НДС или налог добавляется к указанной стоимости.

При этом банковские операции по переводу денежных средств через СБП по банковским счетам сохраняют освобождение от НДС.

Для компании с большим количеством розничных платежей разница между способами приёма оплаты может влиять на расходы значительно сильнее, чем размер ежемесячной платы за расчётный счёт.

Как выбирать тариф под бизнес-модель ООО

Разные компании создают разную нагрузку на банковский тариф.

Микробизнес и услуги. Если компания делает небольшое количество платежей и практически не работает с наличностью, важны стоимость обслуживания, количество включённых платежей и условия переводов физическим лицам.

Оптовая B2B-торговля. При десятках или сотнях платежей поставщикам ключевыми становятся размер пакета исходящих платежей и стоимость каждой операции сверх лимита. Нулевая абонентская плата здесь может иметь небольшое значение по сравнению с общей стоимостью платёжных поручений.

Розница и общественное питание. Основная статья банковских расходов может приходиться на торговый эквайринг и СБП. Стоит сравнивать комиссию за приём платежей, условия аренды или покупки терминалов, сроки зачисления выручки и стоимость внесения наличных.

Интернет-магазины. Важны интернет-эквайринг, СБП, интеграция с кассой и сайтом, возвраты покупателям и инструменты сверки платежей.

Компании с сотрудниками. Помимо РКО нужно учитывать стоимость зарплатного проекта, массовых выплат и выпуска корпоративных карт.

Бизнес с большим объёмом наличной выручки. Существенными становятся лимиты и комиссии на внесение наличных, условия использования корпоративных карт, наличие подходящих банкоматов и возможность инкассации.

Компании с ВЭД. Нужно дополнительно сравнивать открытие и обслуживание валютных счетов, валютный контроль, комиссии за международные расчёты и конвертацию валюты.

Поэтому универсального "самого дешёвого тарифа для ООО" не существует: стоимость зависит от конкретной структуры операций.

Онлайн-банк или банк с развитой офлайн-инфраструктурой

Количество отделений само по себе не определяет качество РКО.

Для компании, которая почти все операции проводит дистанционно, обычно важнее возможности интернет-банка и мобильного приложения, стабильность API и интеграций, скорость поддержки, электронный документооборот и продолжительность операционного дня.

Для бизнеса с регулярной работой с наличными, сложными корпоративными процедурами или специфическими банковскими операциями может иметь значение доступность офисов, кассового обслуживания и персонального менеджера.

При выборе стоит смотреть не на формальную категорию банка, а на те операции, которые компания действительно будет выполнять.

Банковский контроль и 115-ФЗ

Открытие расчётного счёта не означает, что дальнейшие операции будут проводиться без дополнительного контроля.

Банки обязаны идентифицировать клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации доходов.

После открытия счёта банк продолжает оценивать характер операций клиента. Вопросы могут возникнуть, например, если операции существенно расходятся с заявленной деятельностью компании, платежи не имеют понятного экономического смысла либо структура движения денег выглядит нетипично.

При необходимости банк вправе запросить документы и пояснения: договоры, счета, акты, накладные, документы по сотрудникам, сведения о контрагентах и другие материалы, подтверждающие хозяйственный смысл операций.

Важно не ориентироваться на распространённый миф о том, что существует одна универсальная цифра налоговой нагрузки, после которой счёт автоматически блокируется. В методических рекомендациях Банка России действительно использовались отдельные количественные ориентиры, но они являются только частью комплексной оценки и сами по себе не означают автоматического признания операций подозрительными.

Поэтому компаниям полезнее следить не за достижением определённого процента, а за тем, чтобы операции по счёту соответствовали реальной хозяйственной деятельности и подтверждались документами.

Что такое платформа "Знай своего клиента"

Дополнительным инструментом банковского контроля является платформа Банка России "Знай своего клиента" — ЗСК.

Банк России распределяет российских юридических лиц и ИП по трём группам риска совершения подозрительных операций:

низкий уровень — "зелёная" группа;

средний — "жёлтая";

высокий — "красная".

Эта информация используется банками при проведении антиотмывочного контроля, однако оценка Банка России не отменяет собственную оценку кредитной организации.

Поэтому даже принадлежность компании к низкому уровню риска не означает полного отсутствия вопросов к отдельной операции.

Для бизнеса это ещё один аргумент в пользу прозрачной структуры расчётов: договоры, платежи, фактическая деятельность и сведения о компании должны соответствовать друг другу.

Застрахованы ли деньги ООО на расчётном счёте

Страховая защита распространяется не на все юридические лица без исключения.

Средства малых и средних предприятий, включённых в единый реестр субъектов МСП и относящихся к категориям, на которые распространяется система страхования вкладов, застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в одном банке.

Лимит рассчитывается совокупно по подлежащим страхованию счетам и вкладам одного вкладчика в одном банке, а не отдельно для каждого расчётного счёта.

Поэтому компании, которая регулярно хранит значительные свободные остатки, стоит учитывать не только тариф РКО, но и размер потенциально защищённой суммы.

При этом наличие двух счетов в одном и том же банке не увеличивает стандартный лимит страхового возмещения в два раза.

Можно ли ООО иметь несколько расчётных счетов

Да. Закон не устанавливает общего ограничения на количество банковских счетов ООО.

Компания может использовать несколько счетов, например для разделения разных направлений деятельности, работы с разными валютами или повышения операционной устойчивости.

Однако второй банковский счёт нельзя рассматривать как способ обхода законных ограничений. Если меры применяются в рамках требований законодательства, наличие другого счёта не гарантирует, что компания сможет продолжать операции через него без ограничений.

При использовании нескольких банков нужно также учитывать дополнительные расходы на обслуживание и усложнение бухгалтерского контроля.

Какие документы нужны для открытия счёта ООО

Точный набор документов зависит от банка, структуры компании, способа идентификации и особенностей деятельности.

Часть сведений банк может самостоятельно получить из государственных информационных систем. При необходимости он может запросить:

документы и сведения о компании;

документы о полномочиях руководителя или другого представителя;

паспорт представителя;

сведения об участниках, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

учредительные документы;

лицензии и разрешения для регулируемых видов деятельности;

сведения о характере деятельности и предполагаемых операциях.

Поэтому универсального правила "для открытия счёта ООО достаточно паспорта директора" нет.

Банки могут проводить идентификацию и открытие счёта в разных форматах, в том числе дистанционно, если выполняются предусмотренные законодательством условия.

Что проверить перед открытием расчётного счёта

Перед подачей заявки стоит составить собственный профиль операций хотя бы за один типичный месяц.

Нужно определить:

сколько исходящих платежей компания совершает;

какая доля платежей идёт в другие банки;

будут ли переводы физическим лицам;

как часто планируется распределять прибыль;

какой объём платежей будет проходить через карты и СБП;

приходится ли работать с наличными;

сколько сотрудников получают заработную плату;

нужны ли корпоративные карты;

ведётся ли внешнеэкономическая деятельность;

требуются ли бухгалтерские, кредитные или другие банковские сервисы.

После этого можно рассчитать стоимость каждого подходящего тарифа по одному и тому же сценарию.

Так сравнение становится корректнее: компания сопоставляет не рекламные условия банков, а собственные будущие расходы.

Частые вопросы о расчётном счёте ООО

Обязано ли ООО иметь расчётный счёт?

Закон об ООО закрепляет право общества открывать банковские счета, а не формулирует отдельную общую обязанность иметь счёт сразу после государственной регистрации. Однако организациям нельзя уплачивать налоги наличными, а расчёты наличными между ООО, другими юридическими лицами и ИП ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору. Поэтому для реально работающей компании банковский счёт фактически необходим.

Может ли директор переводить деньги ООО на личную карту?

Сам по себе статус директора или участника не даёт права свободно использовать деньги общества как личные. У перевода должно быть предусмотренное законом и документально оформленное основание: заработная плата, распределённая прибыль, расчёт по договору, возмещение расходов или другая хозяйственная операция.

Как ООО выплатить прибыль участнику?

Сначала должно быть принято решение о распределении чистой прибыли в установленном порядке. После этого компания выплачивает причитающуюся участнику сумму с учётом требований налогового законодательства и выполняет обязанности налогового агента, если они возникают.

Может ли банк запросить документы по операции?

Да. В рамках требований законодательства о противодействии легализации доходов банк вправе запросить документы и пояснения, подтверждающие характер и экономический смысл операции. Лучше отвечать на такой запрос в установленный банком срок и предоставлять полный комплект относящихся к операции документов.

Можно ли открыть счета сразу в нескольких банках?

Да. Общего ограничения на количество счетов ООО нет. При этом каждый дополнительный счёт создаёт собственные расходы на обслуживание и требует отдельного учёта.

Застрахованы ли деньги ООО в банке?

Да, если компания относится к категории юридических лиц, на которую распространяется система страхования вкладов. В частности, защита действует для малых и средних предприятий из реестра МСП с предусмотренными законом исключениями. Стандартный максимальный размер возмещения составляет 1,4 млн ₽ в одном банке.

Как выбрать РКО для ООО

Начинать сравнение лучше не с ежемесячной стоимости тарифа, а с реального финансового профиля компании.

Для бизнеса с большим количеством B2B-платежей основное значение может иметь цена платёжных поручений. Для розницы — эквайринг и СБП. Для компании с большим штатом — зарплатный проект. Для бизнеса с ВЭД — валютные операции и валютный контроль.

После этого нужно добавить стоимость обслуживания, переводов физическим лицам, операций с наличными и дополнительных сервисов и посчитать совокупные расходы за месяц, квартал или год.

Такой расчёт позволяет увидеть реальную стоимость РКО и избежать ситуации, когда тариф с нулевой абонентской платой оказывается дороже платного пакета из-за комиссий за операции.

Фото: unsplash (CardMapr.nl)