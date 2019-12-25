Бывшая резиденция Куусинена в Зеленогорске станет рестораном на 146 мест

Двухэтажная постройка была возведена в период с 1907 по 1917 год и выполнена в стилистике неоклассицизма.

Объект культурного наследия "Вилла Айнола", расположенный на Приморском шоссе в городе Зеленогорск (Курортный район Санкт-Петербурга), вернется к своей исторической функции. Как сообщает 14 сентября издание "Деловой Петербург", в здании планируется открыть заведение общественного питания.

Новый ресторан сможет одновременно принять 146 гостей. В рамках проекта инвестор проведет комплексные ремонтно-реставрационные работы, в ходе которых будет восстановлен утраченный портик восточного фасада особняка.

Общая площадь самого здания составляет 580 квадратных метров при размере земельного участка в 0,16 гектара. Двухэтажная постройка была возведена в период с 1907 по 1917 год и выполнена в стилистике неоклассицизма.

У виллы богатая политическая история. В 1939 году здесь располагалась официальная резиденция главы Финляндской Демократической Республики Отто Куусинена. После Великой Отечественной войны здание вновь стало местом для приема гостей — в нем работали гостиница и ресторан. В позднесоветский период и после распада СССР памятник архитектуры занимали местные органы самоуправления.

Ранее мы сообщили о том, что Сытный рынок уходит на реновацию.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)