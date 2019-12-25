В Ленобласти разоблачили дипфейки о якобы закрытии портов

Порты Усть-Луги, Приморска, Высоцка и Выборга работают штатно.

В Ленинградской области 3 октября опровергли распространяющиеся сообщения о якобы закрытии морских портов региона. Как сообщили в администрации 47-го региона, морские перевалочные комплексы в Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Выборге продолжают работать в штатном режиме.

В сети появились видеоимитации, которые распространялись под видом обращений должностных лиц Ленинградской области. В этих роликах сообщалось о якобы принятом решении закрыть морские порты региона.

Председатель комитета по информационной политике Ленобласти Никита Донцов заявил, что для создания поддельных обращений использовали технологию дипфейк. В фейковых видео были задействованы образы сенатора Сергея Перминова и председателя комитета по транспорту Олега Антропова.

"Фиксируем информационные вбросы с применением технологии "дипфейк" с участием должностных лиц Ленинградской области — сенатора Сергея Николаевича Перминова и председателя комитета по транспорту Антропова Олега Владимировича", — сообщил Донцов.

По его словам, информацию об инциденте передадут в профильные силовые ведомства. При этом портовые комплексы региона продолжают работать в обычном режиме.

В Ленинградской области расположены 4 морских порта — Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Выборг. Крупнейшим из них является Усть-Луга, где работают около 15 терминалов. В Выборге действует одна стивидорная компания.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)