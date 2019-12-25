Беглов назвал Петербург одним из ключевых центров космической отрасли

Беглов рассказал о роли Петербурга в развитии отечественной космонавтики.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем космических войск и 69-й годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли. Обращение главы города приводит пресс-служба Смольного.

Беглов отметил историческую роль Петербурга в развитии отечественной ракетно-космической отрасли. По его словам, основы российского ракетостроения закладывались в Газодинамической лаборатории.

Губернатор заявил, что Петербург и сегодня остается одним из ключевых центров космической отрасли. Десятки предприятий города занимаются разработкой и производством техники, предназначенной для изучения околоземного пространства.

Кроме того, подготовку офицеров для Космических войск ведет Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Отдельно Беглов выразил благодарность ветеранам космической отрасли, которые участвовали в развитии советской космонавтики, создавали новые технологии и передавали профессиональный опыт следующим поколениям специалистов. Губернатор пожелал военнослужащим, ветеранам и сотрудникам предприятий космической отрасли новых профессиональных достижений.

Фото: пресс-служба Смольного