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Беглов назвал Петербург одним из ключевых центров космической отрасли
Сегодня, 12:01
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Беглов назвал Петербург одним из ключевых центров космической отрасли

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Беглов рассказал о роли Петербурга в развитии отечественной космонавтики.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем космических войск и 69-й годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли. Обращение главы города приводит пресс-служба Смольного.

Беглов отметил историческую роль Петербурга в развитии отечественной ракетно-космической отрасли. По его словам, основы российского ракетостроения закладывались в Газодинамической лаборатории.

Губернатор заявил, что Петербург и сегодня остается одним из ключевых центров космической отрасли. Десятки предприятий города занимаются разработкой и производством техники, предназначенной для изучения околоземного пространства.

Кроме того, подготовку офицеров для Космических войск ведет Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Отдельно Беглов выразил благодарность ветеранам космической отрасли, которые участвовали в развитии советской космонавтики, создавали новые технологии и передавали профессиональный опыт следующим поколениям специалистов. Губернатор пожелал военнослужащим, ветеранам и сотрудникам предприятий космической отрасли новых профессиональных достижений.

Фото: пресс-служба Смольного

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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