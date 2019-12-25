Управляющую компанию в Петербурге предупредили из-за отключения горячей воды

Горячую воду отключили больше чем на сутки в доме на Чарушинской.

Жители многоквартирного дома на улице Чарушинской в Петербурге остались без горячей воды более чем на сутки. Государственная жилищная инспекция города объявила предостережение управляющей компании ООО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга".

Отключение произошло из-за аварийных работ. Горячего водоснабжения не было в доме № 2, строение 1, с 25 по 26 августа 2026 года. При этом продолжительность перерыва превысила установленный норматив. Согласно пункту 4 приложения № 1 к постановлению правительства РФ № 354, допустимая продолжительность такого отключения не должна превышать 24 часа подряд. В данном случае установленный срок был нарушен.

По итогам проверки управляющей организации выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о ситуации содержится в данных Генеральной прокуратуры. Гендиректором ООО "СКВ СПБ" является Игорь Степанов. По данным "Контур.Фокуса", компания также выступает ответчиком по 2 судебным делам. Общая сумма требований по ним составляет 2,3 млн руб.

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Фото: Piter.tv